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«Не бойтесь»: Солистка «ВИА Гры» дала мудрый совет неуверенным в себе девушкам

, 19:27 Фото 46

31-летняя украинка не смущается сравнения с другими.

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Фото, видео: Instagram @erikaherceg

Одна из солисток «ВИА Гры» Эрика Герцег дала жизненный совет неуверенным в себе представительницам прекрасного пола, которые расстраиваются из-за своей внешности.

31-летняя уроженка западной Украины поразмышляла в Instagram о канонах красоты, а точнее — об отношении к набившим оскомину глянцевым эталонам женского тела.

Эрика посетовала, что ее часто сравнивают с другими красавицами, что раньше вызывало у нее некоторую обиду, «ведь каждый человек индивидуален и хочет быть лучшей версией себя, а не копией других».

Instagram @erikaherceg

Но украинская певица философски замечает, что в этом есть и другая сторона медали, так как те, с кем ее сравнивают, вызывают у нее как минимум симпатию, а то и восхищение.

«Так что я скажу вам: не бойтесь новых эмоции, новых нарядов! Главное — всегда быть собой и кайфовать от жизни», — резюмировала певица, разместив фото в красном боди и колготках.

Подписчики в ответ засыпали Эрику комплиментами и попытались добиться подробностей о новом клипе «ВИА Гры».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Герцег в сексуальном белье раззадорила фанатов.

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