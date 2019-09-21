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«Сумасшедшая бестия!»: Солистка «ВИА Гры» в сексуальном белье раззадорила фанатов

, 17:52 Фото 287

Поп-исполнительница Эрика Герцег опубликовала в Instagram настолько «горячее» фото, что перед ним не могли устоять не только мужчины, но и женщины.

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Фото, видео: Instagram @erikaherceg

Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег взбудоражила поклонников, опубликовав в Instagram очередное «горячее» фото накануне выхода клипа на песню «ЛюбоЛь». На новом снимке звезда предстала в сексуальном комплекте нижнего белья, состоящем из черных топа и трусов, которые подчеркивают все изгибы тела певицы. Кроме того, внимание на стройных ногах теледивы акцентируют соблазнительные чулки, которые отлично дополняют роковой образ.

Instagram @erikaherceg

Подписчики Герцег, число которых приближается к миллиону, не смогли проигнорировать такой пикантный кадр и оставили под постом артистки шквал комплиментов.

К слову, перед красотой звезды не смогли устоять не только мужчины, но и женщины. И те, и другие отмечали, то у знаменитости потрясающая фигура, а некоторые даже сравнили солистку популярного музыкального коллектива с американской актрисой Николь Кидман, которая также не раз проводила съемки в эротичных позах.

«На Николь Кидман похожи»;

«Сумасшедшая бестия!»

«Горячая красотка!»

«Просто бомба!»

«Вылитая Николь Кидман!»

«Огонь!» — едва сдерживая эмоции, писали фанаты.

Впрочем, Герцег не первый раз радует подписчиков такими соблазнительными фотографиями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрика Герцег провела эротичную фотосессию в сетке на голое тело.

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