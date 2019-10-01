Мощный шторм надвигается на Петербург

На Петербург надвигается мощный шторм.

Синоптики предупредили, что ветер 1 октября поднимется до 24 метров в секунду, а также пойдет сильный дождь.

Спасатели рекомендовали местным жителям быть внимательнее на дорогах, отказаться от парковки машин возле деревьев и рекламных конструкций.

Из-за шторма в Северной столице закроют несколько парков и садов. Кроме того, уже через два часа перекроют дамбу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Урале выпал первый снег. В результате непогоды на дорогах образовалась гололедица, которая стала причиной многочисленных аварий. Видимость на дорогах резко ухудшилась.