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  4. Пришла зима? На Урале выпал первый снег — видео

Пришла зима? На Урале выпал первый снег — видео

, 6:39 Эфирная новость 59

В результате непогоды на дорогах образовалась гололедица, которая стала причиной многочисленных аварий.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Robert Michael; 5-tv.ru

Тема:
Погода 4024

На Урал досрочно пришла зима. Температура опустилась до нуля градусов. Еще зеленые деревья засыпало снегом.

В Екатеринбурге и Челябинске разыгралась настоящая метель. Видимость на дорогах резко ухудшилась. На некоторых участках трассы - голоделица, а машины едут на летней резине. В результате выросло число ДТП.

 Два человека погибли и двое пострадали в аварии под Златоустом. Иномарку занесло на скользкой дороге, автомобиль опрокинулся. Чтобы достать людей из салона, спасателям пришлось разрезать кузов.

Мокрый снег прошел и в Сургуте. В Кузбассе ударили морозы до минус пяти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новый способ борьбы со снегом предложили в России.

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