На Урал досрочно пришла зима. Температура опустилась до нуля градусов. Еще зеленые деревья засыпало снегом.

В Екатеринбурге и Челябинске разыгралась настоящая метель. Видимость на дорогах резко ухудшилась. На некоторых участках трассы - голоделица, а машины едут на летней резине. В результате выросло число ДТП.

Два человека погибли и двое пострадали в аварии под Златоустом. Иномарку занесло на скользкой дороге, автомобиль опрокинулся. Чтобы достать людей из салона, спасателям пришлось разрезать кузов.

Мокрый снег прошел и в Сургуте. В Кузбассе ударили морозы до минус пяти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новый способ борьбы со снегом предложили в России.