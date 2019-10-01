  1. Пятый канал
  4. «Было у Волочковой»: Фанаты не поняли образ Подольской в купальнике и гольфах

«Было у Волочковой»: Фанаты не поняли образ Подольской в купальнике и гольфах

, 7:02 Фото 299

Поклонники раскритиковали звезду за снимок, который она сделала в отеле на отдыхе.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya

Участница «Фабрики звезд-5» Наталья Подольская удивила пользователей сети, опубликовав в Instagram снимок, на котором она запечатлена на кровати в голубом купальнике и плотных гольфах. Певица отправилась отдыхать на остров Капри и решила поделиться фотографией, сделанной в отеле.

Несмотря на то, что теледива приняла на фото довольно соблазнительную позу, фанатам совсем не понравился кадр, пишет Утро.ру. Гостиничный номер показался подписчикам похожим на палату в больнице, а образ Подольской большинство фолловеров признали безвкусным. Кто-то даже сравнил артистку с балериной Анастасией Волочковой. Критика не коснулась только фигуры жены Владимиры Преснякова — поклонники сошлись во мнении, что она безупречна.
Instagram @nataliapodolskaya

«Ударим носками по диванным критикам!»

«Зачем эти ужасные гольфы? Все портят».

«Вот уж точно всем „носочным критикам“ удар!»

«Наташа, ну что за навязчивая идея с носками? Это уже было у Волочковой, и, надо заметить, Волочкова проиграла, столько негатива вынести невозможно!»

«Без туфель не канает», — иронизировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Подольская в розовых чулках собралась на Капри.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.64
0.22 70.72
0.40
Гороскоп на 1 октября: Близнецы, отложите плащ супергероя!

Последние новости

7:33
«Весь мир положу у ее ног»: Волочкова решила подарить дочери породистого коня
7:27
В России стартовал осенний призыв на военную службу
7:19
Что известно о матери двоих детей Сергея Лазарева — фото
7:11
WhatsApp перестанет работать на старых моделях смартфонов
7:02
«Было у Волочковой»: Фанаты не поняли образ Подольской в купальнике и гольфах
6:55
Воспитанница детдома на Сахалине умерла от ожогового шока

Сейчас читают

Гороскоп на 1 октября: Близнецы, отложите плащ супергероя!
Неподражаемая Моника Беллуччи вновь заставила трепетать мужчин всего мира
Какой праздник отмечается 1 октября и что нельзя делать в этот день?

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев