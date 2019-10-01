«Было у Волочковой»: Фанаты не поняли образ Подольской в купальнике и гольфах

Участница «Фабрики звезд-5» Наталья Подольская удивила пользователей сети, опубликовав в Instagram снимок, на котором она запечатлена на кровати в голубом купальнике и плотных гольфах. Певица отправилась отдыхать на остров Капри и решила поделиться фотографией, сделанной в отеле.
Несмотря на то, что теледива приняла на фото довольно соблазнительную позу, фанатам совсем не понравился кадр, пишет Утро.ру. Гостиничный номер показался подписчикам похожим на палату в больнице, а образ Подольской большинство фолловеров признали безвкусным. Кто-то даже сравнил артистку с балериной Анастасией Волочковой. Критика не коснулась только фигуры жены Владимиры Преснякова — поклонники сошлись во мнении, что она безупречна.
«Ударим носками по диванным критикам!»
«Зачем эти ужасные гольфы? Все портят».
«Вот уж точно всем „носочным критикам“ удар!»
«Наташа, ну что за навязчивая идея с носками? Это уже было у Волочковой, и, надо заметить, Волочкова проиграла, столько негатива вынести невозможно!»
«Без туфель не канает», — иронизировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Подольская в розовых чулках собралась на Капри.