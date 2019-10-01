«Было у Волочковой»: Фанаты не поняли образ Подольской в купальнике и гольфах

Участница «Фабрики звезд-5» Наталья Подольская удивила пользователей сети, опубликовав в Instagram снимок, на котором она запечатлена на кровати в голубом купальнике и плотных гольфах. Певица отправилась отдыхать на остров Капри и решила поделиться фотографией, сделанной в отеле.

Несмотря на то, что теледива приняла на фото довольно соблазнительную позу, фанатам совсем не понравился кадр, пишет Утро.ру. Гостиничный номер показался подписчикам похожим на палату в больнице, а образ Подольской большинство фолловеров признали безвкусным. Кто-то даже сравнил артистку с балериной Анастасией Волочковой. Критика не коснулась только фигуры жены Владимиры Преснякова — поклонники сошлись во мнении, что она безупречна.

Instagram @nataliapodolskaya

«Ударим носками по диванным критикам!»

«Зачем эти ужасные гольфы? Все портят».

«Вот уж точно всем „носочным критикам“ удар!»

«Наташа, ну что за навязчивая идея с носками? Это уже было у Волочковой, и, надо заметить, Волочкова проиграла, столько негатива вынести невозможно!»

«Без туфель не канает», — иронизировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Подольская в розовых чулках собралась на Капри.