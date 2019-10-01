Певица Саша Савельева впервые вывезла шестимесячного сына Лиона за границу. Также артистку сопровождает ее супруг — Кирилл Сафонов. Для осеннего отдыха семья выбрала Израиль. Об этом стало известно из Instagram Савельевой, где она опубликовала снимок из отпуска.

«В Израиле сегодня празднуют Новый год! Хорошая возможность еще раз поблагодарить за все и пожелать здоровья и счастья», — подписала певица фотографию, сделанную на фоне заката.

Instagram @sasha_savelieva

«Очень красивые!» — прокомментировал снимок один из подписчиков Саши Савельевой.

«Счастья вам!» — добавил другой.

«Обожаю Израиль!» — высказался пользователь.

«Так нравится ваша семья», — признался юзер.

Лион появился на свет 27 марта. Это первый ребенок в семье артистки и Кирилла Сафонова, за которого Савельева вышла замуж в 2010 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о непростых родах певицы.