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  4. «Очень красивые!» Савельева впервые улетела отдыхать с сыном — фото

«Очень красивые!» Савельева впервые улетела отдыхать с сыном — фото

, 9:27 Фото 2 360

Певица с супругом и шестимесячным Лионом отдыхают в Израиле.

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Фото, видео: Instagram @sasha_savelieva

Певица Саша Савельева впервые вывезла шестимесячного сына Лиона за границу. Также артистку сопровождает ее супруг — Кирилл Сафонов. Для осеннего отдыха семья выбрала Израиль. Об этом стало известно из Instagram Савельевой, где она опубликовала снимок из отпуска.

«В Израиле сегодня празднуют Новый год! Хорошая возможность еще раз поблагодарить за все и пожелать здоровья и счастья», — подписала певица фотографию, сделанную на фоне заката.

Instagram @sasha_savelieva

«Очень красивые!» — прокомментировал снимок один из подписчиков Саши Савельевой.

«Счастья вам!» — добавил другой.

«Обожаю Израиль!» — высказался пользователь.

«Так нравится ваша семья», — признался юзер.

Лион появился на свет 27 марта. Это первый ребенок в семье артистки и Кирилла Сафонова, за которого Савельева вышла замуж в 2010 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о непростых родах певицы.

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