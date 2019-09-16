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  4. «Угроза жизни»: Саша Савельева рассказала о трудных родах

«Угроза жизни»: Саша Савельева рассказала о трудных родах

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На последних месяцах беременности у певицы возникли проблемы со здоровьем.

Фото: Instagram @sasha_savelieva

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева весной 2019 года впервые стала мамой. У них с супругом актером Кириллом Сафроновым родился сын Леон. Певица в интервью изданию HELLO! рассказала, что ее путь к материнству был непростым.

О беременности 34-летняя знаменитость узнала во время гастролей. Ее постоянно мучило недомогание, однако артистка списывала все на стресс и усталость. Вскоре Александра узнала, что ждет ребенка и сразу же этой новостью поделилась с мужем.

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Свое интересное положение Саша предпочла не афишировать. Беременность у артистки протекала нормально, однако на последних месяцах, по словам Савельевой, ей резко стало плохо — подскочило давление. Певицу госпитализировали.

Как выяснилось, возникла прямая угроза жизни матери и ребенка. Медики не смогли стабилизировать состояние знаменитости, и тогда было решено провести экстренные роды. Некоторое время Саша с новорожденным сыном провели в больнице, после чего их выписали.

Сейчас молодые родители не показывают своего малыша поклонникам. Они хотят оградить сына от всеобщего внимания и предпочитают, чтобы у ребенка было спокойное детство не под прицелом видеокамер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саша Савельева не побоялась выложить в Instagram фото без макияжа.

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