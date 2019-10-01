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  4. Путин прибыл на саммит ЕврАзЭС в Ереван

Путин прибыл на саммит ЕврАзЭС в Ереван

, 16:59 Эфирная новость 52

Лидеры саммита обсудят задачи по улучшению работы единого рынка, а также расширение контактов в ключевых секторах экономики.

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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей, 5-tv.ru

Владимир Путин сегодня в Армении. Днем самолет российского президента приземлился в аэропорту Еревана. В столицу закавказского государства съезжаются лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза.

Помимо участия в саммите, у Владимира Путина назначена встреча с главой правительства Армении Николом Пашиняном и отдельный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани. Он и премьер-министр Сингапура — почетные гости на этой встрече.

В Ереване ждут и главу Молдавии Игоря Додона в качестве руководителя страны-наблюдателя. Как ожидается, лидеры стран ЕврАзЭс определят задачи по улучшению работы единого рынка, обсудят также, как расширить контакты в ключевых секторах экономики. Кроме того, участники саммита в Ереване должны утвердить бюджет Союза на следующий год.

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