Путин прибыл на саммит ЕврАзЭС в Ереван

Владимир Путин сегодня в Армении. Днем самолет российского президента приземлился в аэропорту Еревана. В столицу закавказского государства съезжаются лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза.

Помимо участия в саммите, у Владимира Путина назначена встреча с главой правительства Армении Николом Пашиняном и отдельный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани. Он и премьер-министр Сингапура — почетные гости на этой встрече.

В Ереване ждут и главу Молдавии Игоря Додона в качестве руководителя страны-наблюдателя. Как ожидается, лидеры стран ЕврАзЭс определят задачи по улучшению работы единого рынка, обсудят также, как расширить контакты в ключевых секторах экономики. Кроме того, участники саммита в Ереване должны утвердить бюджет Союза на следующий год.