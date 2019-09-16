Путин обсудит в Анкаре с Эрдоганом и Роухани ситуацию в Сирии

С минуты на минуту в Анкаре ожидают прибытия Владимира Путина.

В турецкой столице сегодня стартует трехсторонний саммит Россия, Турция и Иран. Главная тема — ситуация в Сирии и восстановление мирной жизни. Лидеры обсудят: обстановку в Идлибе, помощь беженцам, восстановление инфраструктуры, и разминирование территории. Кроме того, в программе визита запланированы двухсторонние встречи Владимира Путина с турецким и иранским коллегами.

По итогам саммита ожидается подписание совместного заявления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии.