  1. Пятый канал
  4. Путин обсудит в Анкаре с Эрдоганом и Роухани ситуацию в Сирии

Путин обсудит в Анкаре с Эрдоганом и Роухани ситуацию в Сирии

, 13:59 Эфирная новость 38

Президент России примет участие в трехстороннем саммите по Сирии в столице Турции.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей

Тема:
Война в Сирии 4321

С минуты на минуту в Анкаре ожидают прибытия Владимира Путина.

В турецкой столице сегодня стартует трехсторонний саммит Россия, Турция и Иран. Главная тема — ситуация в Сирии и восстановление мирной жизни. Лидеры обсудят: обстановку в Идлибе, помощь беженцам, восстановление инфраструктуры, и разминирование территории. Кроме того, в программе визита запланированы двухсторонние встречи Владимира Путина с турецким и иранским коллегами.

По итогам саммита ожидается подписание совместного заявления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии.

Тема:
Война в Сирии 4321
16 сент
В Сирии открылся новый пункт пропуска беженцев «Суран»
13 сент
В сирийском Алеппо начали восстанавливать кварталы Старого города
13 сент
Лавров заявил об окончании войны в Сирии
12 сент
Видео: В Сирии российские военные нашли секретную тюрьму боевиков
11 сент
В Алеппо возрождают одно из самых крупных производств в стране
10 сент
В Алеппо вновь открывается овощной рынок Сук Эль-Халь
5 сент
Минобороны РФ опровергло информацию о гибели российских военных в Сирии
5 сент
Четверых российских детей вернут из сирийских тюрем в Россию
5 сент
Сирийскую территорию до сих пор приходится разминировать
4 сент
Средства ПВО российской базы Хмеймим уничтожили беспилотники боевиков

Читайте также

+14° Днём +15°
Ночью +11°
64.47
-0.72 71.53
-0.30
Гороскоп на 16 сентября: Стрельцы, учитесь постоять за себя

Последние новости

14:59
В Сирии открылся новый пункт пропуска беженцев «Суран»
14:48
Новые подробности пожара, где погиб прокурор Лесосибирска, его семья и родня
14:34
Какие города России признали самими опасными
14:29
Чиновница пожаловалась на Сергея Шнурова в полицию за мат на концерте
14:15
В новосибирском центре вирусологии взорвался газовый баллон
13:59
Путин обсудит в Анкаре с Эрдоганом и Роухани ситуацию в Сирии

Сейчас читают

«Мы — семья»: Дети Пугачевой и Галкина поговорили о жизни — видео
В центре Петербурга произошла массовая драка с перестрелкой и поножовщиной
«Белиссима!» Формы «русской Кардашьян» взволновали иностранцев

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев