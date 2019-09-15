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  4. 24-летняя приемная дочь Михаила Круга вышла замуж — фото

24-летняя приемная дочь Михаила Круга вышла замуж — фото

, 19:06 Фото 196

Снимок невесты в белом платье опубликовала ее мать — Ирина Круг.

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Фото, видео: Instagram @irinakrug

Приемная дочь Михаила Круга — Марина — недавно вышла замуж. Радостной новостью ее мать Ирина Круг поделилась с подписчиками в Instagram. Об избраннике 24-летней падчерицы шансонье ничего не известно.

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«Доченька моя! Семейного счастья, любви, а она у вас есть, и это главное. Ну, вот и все, ты замужем теперь. Люблю!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @irinakrug

Поклонники Ирины Круг присоединились к поздравлениям ее дочки со вступлением в брак. Однако многие фанаты искренне удивились тому, что у вдовы шансонье такая взрослая наследница. По мнению пользователей соцсети, знаменитость выглядит гораздо моложе своего возраста.

«У меня в голове не укладывается, как у такой молодой мамы такие взрослые дети?»

«Только что узнала, что у вас есть дочь!»

«Вы такая молодая, а у вас такая взрослая дочь!» — написали фолловеры.

Ирина познакомилась с Михаилом Кругом, уже воспитывая дочку Марину. Шансонье сделал возлюбленной предложение руки и сердца и принял решение — удочерить ребенка избранницы. Позже у пары родился общий сын Александр. В 2002 году популярного исполнителя застрелили в собственном доме в Твери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «тайная» жена Михаила Круга поделилась подробностями жизни с великим шансонье.

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