Приемная дочь Михаила Круга — Марина — недавно вышла замуж. Радостной новостью ее мать Ирина Круг поделилась с подписчиками в Instagram. Об избраннике 24-летней падчерицы шансонье ничего не известно.
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Поклонники Ирины Круг присоединились к поздравлениям ее дочки со вступлением в брак. Однако многие фанаты искренне удивились тому, что у вдовы шансонье такая взрослая наследница. По мнению пользователей соцсети, знаменитость выглядит гораздо моложе своего возраста.
«У меня в голове не укладывается, как у такой молодой мамы такие взрослые дети?»
«Только что узнала, что у вас есть дочь!»
«Вы такая молодая, а у вас такая взрослая дочь!» — написали фолловеры.
Ирина познакомилась с Михаилом Кругом, уже воспитывая дочку Марину. Шансонье сделал возлюбленной предложение руки и сердца и принял решение — удочерить ребенка избранницы. Позже у пары родился общий сын Александр. В 2002 году популярного исполнителя застрелили в собственном доме в Твери.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «тайная» жена Михаила Круга поделилась подробностями жизни с великим шансонье.