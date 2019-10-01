Общий бюджет, общий финансовый рынок и никаких барьеров для торговли. Сегодня в Ереване прошел саммит стран-участниц Евразийского экономического союза.

Кроме постоянно присутствующих в нем России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении, были приглашенные и одна страна-наблюдатель.

Наш президент, помимо участия в основной встрече, провел сегодня и двусторонние переговоры.

Пятое по счету заседание Высшего Евразийского экономического совета должно стать одним из самых результативных. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии должны, наконец, прорвать оставшиеся барьеры в торговле. Подписать Соглашения о зоне свободной торговли с ЕврАзЭС с Сингапуром и Ираном.

Виктор Синеок слушал и делал выводы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией.