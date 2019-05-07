Видео: На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Незалежной Сергей Саливон заявил, что Украина в связи с падением объемов торговли понесла потери в 13 раз больше, чем Россия, сообщает РИА Новости.

«Если сравнивать 2018 год с 2013-м, то внешнеэкономическая торговля с Россией сократилась более чем в три раза. При этом экспорт наш упал больше чем в четыре раза, импорт из России упал чуть меньше чем в три раза», — сказал Сергей Саливон.

Как отмечается, данные расчеты не учитывают российский газ, который закупает Украина в Словакии и других странах.

«Если считать, что газ мы все-таки покупаем в России, то и наш экспорт в Россию, и наш импорт из России упали примерно на 11,5 миллиарда долларов. Только 11,5 миллиарда долларов для России — это меньше 0,8% ВВП, а для Украины — это 10% ВВП. То есть разница потерь — 13 раз» , — заключил Сергей Саливон.

Ухудшение экономических отношений между Киевом и Москвой произошло в 2015 году, когда кабмин Украины принял постановление об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и вводе эмбарго на ряд российских товаров.

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