Видео: На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Незалежной Сергей Саливон заявил, что Украина в связи с падением объемов торговли понесла потери в 13 раз больше, чем Россия, сообщает РИА Новости.
Как отмечается, данные расчеты не учитывают российский газ, который закупает Украина в Словакии и других странах.
Ухудшение экономических отношений между Киевом и Москвой произошло в 2015 году, когда кабмин Украины принял постановление об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и вводе эмбарго на ряд российских товаров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией. Супруга избранного президента Украины Елена Зеленская дала интервью американскому изданию The Daily Beast.