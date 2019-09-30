«Моя любовь!» Сергей Лазарев показал фото дочери, которую скрывал целый год

Певец Сергей Лазарев после участия в передаче на федеральном канале, где он впервые заявил о рождении дочери, показал фото малышки в своем Instagram-аккаунте. На снимке артист запечатлен с сынном Никитой и дочкой Анной.

Мальчик стоит рядом с отцом, а девочку певец держит на руках. На малышке шикарное розовое платье и ободок с большим бантом. В руке она держит «золотой» микрофон.

«Мои солнышки! Моя безоговорочная любовь! Теперь я могу смело и громко кричать на весь мир — Никитушка, Анютка, я вас очень люблю! Мои детки!» — подписал трогательно снимок артист.

Instagram @lazarevsergey

В комментариях у Лазарева отметились коллеги по цеху.

«Сладкая булочка. А платье-то с ума сойти», — написала Полина Гагарина

«Она красотка», — добавила Лолита

«Счастье любит тишину», — оставила комментарий певица Ирина Дубцова

Поклонники тоже поздравили Лазарева с пополнением в семье.

«Какая лапуся, на братика так похожа. Поздравляю вас, Сергей, я очень за вас рада, будьте счастливы»;

«Самые лучшие. Счастья вам, у вас замечательные малыши», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лера Кудрявцева шокирована откровением Лазарева о рождении дочери.