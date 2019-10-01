Новость о том, что поп-исполнитель Сергей Лазарев стал отцом во второй раз потрясла всех фанатов певца. Музыкант признался, что теперь воспитывает не только сына, но и дочь, однако имя родительницы своих малышей по-прежнему держит в секрете.

Фанаты убеждены, что артист воспользовался услугами суррогатной матери и строят догадки насчет того, кто мог стать донором биоматериала для наследников прославленного исполнителя. По слухам, детей Лазареву подарила 32-летняя Анна Белодедова, давняя подруга музыканта. По одним данным, Анна — певица, по другим — преуспевающая бизнесвумен, пишет StarHit.

Так или иначе, женщина тесно общается с артистом: на ее странице в Instagram появляются совместные фотографии с певцом и даже посты, посвященные ему. Некоторые предполагают, что Лазарев уже давно состоит в серьезных отношениях с Белодедовой, но старается скрывать свой роман от прессы, чтобы не привлекать лишнего внимания.

Instagram @anikabelodedova

По неподтвержденным данным, минувшим летом пара покупала дом. Якобы певец пришел в агентство недвижимости вместе с Анной и представил ее своей супругой. А некоторые даже заметили, что в качестве заставки на телефоне артиста стоит фотография его предполагаемой возлюбленной вместе с сыном.

Впрочем, сам Лазарев слухи о матери своих детей никак не комментирует, да и об отношениях с Анной журналистам ничего не рассказывает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лазарев показал фото дочери, которую скрывал целый год.