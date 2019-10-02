Певица Елена Темникова продемонстрировала поклонникам «машину мечты». Ею оказался один из багги, представленных на автогонках в столице Арабских Эмиратов — Абу-Даби. Артистка даже сделала серию снимков в транспорте.
«Какие они славные. Когда вырасту, куплю себе такую», — подписала публикацию Темникова.
«А когда вырастешь?» — поинтересовался один из поклонников.
«Очень крутые тачки!» — добавил другой.
«В клипе бы тебе сняться с этой машиной», — предложил подписчик.
«Тебе так идет эта тачка!» — заметил пользователь.
«Кайфовая!» — сделал комплимент поклонник.
Также подписчики отметили, что отдых в Абу-Даби идет певице на пользу. По их мнению, она заметно «посвежела».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пользователи сочли фигуру Елены Темниковой идеальной.