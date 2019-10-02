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«Когда вырасту, куплю такую»: Темникова показала машину мечты — фото

, 11:36 Фото 64

Певица на отдыхе в Абу-Даби рассказала, о каком транспорте мечтает.

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Фото, видео: Instagram @lenatemnikovaofficial

Певица Елена Темникова продемонстрировала поклонникам «машину мечты». Ею оказался один из багги, представленных на автогонках в столице Арабских Эмиратов — Абу-Даби. Артистка даже сделала серию снимков в транспорте.

«Какие они славные. Когда вырасту, куплю себе такую», — подписала публикацию Темникова.

Instagram @lenatemnikovaofficial

«А когда вырастешь?» — поинтересовался один из поклонников.

«Очень крутые тачки!» — добавил другой.

«В клипе бы тебе сняться с этой машиной», — предложил подписчик.

«Тебе так идет эта тачка!» — заметил пользователь.

«Кайфовая!» — сделал комплимент поклонник.

Также подписчики отметили, что отдых в Абу-Даби идет певице на пользу. По их мнению, она заметно «посвежела».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пользователи сочли фигуру Елены Темниковой идеальной.

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