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  4. «Бомба!» Лена Темникова восхитила фанатов идеальной фигурой

«Бомба!» Лена Темникова восхитила фанатов идеальной фигурой

, 7:49 Фото 208

Певица опубликовала фотографию в купальнике с Мальдивских островов.

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Фото, видео: Instagram @lenatemnikovaofficial

Бывшая участница группы SEREBRO Лена Темникова порадовала фанатов в Instagram шикарным снимком с Мальдивских островов. Певица в синем бикини позирует на фоне необыкновенной красоты морского пейзажа. Отдых артистки подошел к концу, о чем она рассказала подписчикам.

«Финальный заплыв. Буду скучать. Уже скучаю», — подписала снимок Лена.

Instagram @lenatemnikovaofficial

Поклонники пришли в восторг и от морской пейзажа, и от фигуры знаменитости. В комментариях фолловеры оставили множество комплиментов певице.

«Фигура просто бомба»;

«Ну, все, новая обложка журнала готова»;

«Шикарная фигура»;

«Так вот, оказывается, как выглядит настоящая русалка»

«Ленчик, идеальна», — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иосиф Пригожин прокомментировал конфликт между Темниковой и Фадеевым.  По мнению именитого продюсера, в провокационных заявлениях певицы нет ни слова правды.

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