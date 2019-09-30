«Бомба!» Лена Темникова восхитила фанатов идеальной фигурой

Бывшая участница группы SEREBRO Лена Темникова порадовала фанатов в Instagram шикарным снимком с Мальдивских островов. Певица в синем бикини позирует на фоне необыкновенной красоты морского пейзажа. Отдых артистки подошел к концу, о чем она рассказала подписчикам.

«Финальный заплыв. Буду скучать. Уже скучаю», — подписала снимок Лена.

Instagram @lenatemnikovaofficial

Поклонники пришли в восторг и от морской пейзажа, и от фигуры знаменитости. В комментариях фолловеры оставили множество комплиментов певице.

«Фигура просто бомба»;

«Ну, все, новая обложка журнала готова»;

«Шикарная фигура»;

«Так вот, оказывается, как выглядит настоящая русалка»

«Ленчик, идеальна», — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иосиф Пригожин прокомментировал конфликт между Темниковой и Фадеевым. По мнению именитого продюсера, в провокационных заявлениях певицы нет ни слова правды.