«Бомба!» Лена Темникова восхитила фанатов идеальной фигурой

Бывшая участница группы SEREBRO Лена Темникова порадовала фанатов в Instagram шикарным снимком с Мальдивских островов. Певица в синем бикини позирует на фоне необыкновенной красоты морского пейзажа. Отдых артистки подошел к концу, о чем она рассказала подписчикам.
«Финальный заплыв. Буду скучать. Уже скучаю», — подписала снимок Лена.
Поклонники пришли в восторг и от морской пейзажа, и от фигуры знаменитости. В комментариях фолловеры оставили множество комплиментов певице.
«Фигура просто бомба»;
«Ну, все, новая обложка журнала готова»;
«Шикарная фигура»;
«Так вот, оказывается, как выглядит настоящая русалка»
«Ленчик, идеальна», — написали юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иосиф Пригожин прокомментировал конфликт между Темниковой и Фадеевым. По мнению именитого продюсера, в провокационных заявлениях певицы нет ни слова правды.