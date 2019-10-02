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Умер король чешской поп-музыки Карел Готт

, 11:39 Срочная новость 311

Знаменитый музыкант скончался в возрасте 80 лет.

Фото: ТАСС/ЧТК

Скончался чешский музыкант и эстрадный исполнитель Карел Готт. О смерти знаменитого музыканта, которого называли королем чешской поп-музыки и чешским соловьем, сообщил его продюсер. Карелу Готту было 80 лет.

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