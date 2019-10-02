Скончался чешский музыкант и эстрадный исполнитель Карел Готт. О смерти знаменитого музыканта, которого называли королем чешской поп-музыки и чешским соловьем, сообщил его продюсер. Карелу Готту было 80 лет.
Умер король чешской поп-музыки Карел Готт
Сегодня, 11:39 Общество Срочная новость 311
Знаменитый музыкант скончался в возрасте 80 лет.
Фото: ТАСС/ЧТК
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