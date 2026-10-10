Грузия увидела подтверждение своей правоты в решении США по дизелю

Министр Кобахидзе назвал отказ Грузии от антироссийских санкций правильным

Решение США снять ограничения на российское дизельное топливо подтвердило правоту Грузии, которая не стала присоединяться к антироссийским санкциям. Об этом 10 октября заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Мы помним, как много шума поднялось вокруг того, что мы не присоединились к санкциям против России. <…> Стало ясно, что мы приняли абсолютно рациональное и прагматичное, правильное и непреклонное решение, когда не присоединились к санкциям против России», — публикует слова политика портал On.ge.

Накануне, 9 октября, президент США Дональд Трамп сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. В рамках беседы была достигнута договоренность о поставках Россией более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, дополнительно 500 тысяч тонн в течение ноября и одного миллиона тонн сразу после этого.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие привилегии получит Россия от сделки с США по дизельному топливу. Соглашение может помочь в решении украинского и китайского вопросов.

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