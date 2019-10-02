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Видео: Путин пошутил по поводу вмешательства РФ в выборы США

, 15:48 Видео 143

Российский лидер иронично ответил американскому журналисту на провокационный вопрос во время Международного форума.

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Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

Во время заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя» в среду, 2 октября, корреспондент американского канала NBC News задал президенту России Владимиру Путину вопрос о вмешательстве нашей страны в выборы США в 2020 году. Российский лидер отреагировал на «провокационную» реплику журналиста шуткой.

«По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать. Чтобы окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите. Ладно?», — иронично высказался глава государства.

И тут же вернувшись к серьезному разговору Владимир Путин отметил, что у России «своих проблем хватает».

«Мы занимаемся решением внутренних проблем. И прежде всего нацелены на это. Перед нами стоят колоссальные задачи в сфере экономики, в сфере социально политики. Мы сформулировали так называемые национальные проекты развития по целым отраслям. Мы вкладываем беспрецедентно большие ресурсы в реализацию намеченных национальных целей развития. Ну что нам вмешиваться в выборы в каких-то странах?» — сказал российский лидер.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что конгресс США намерен потребовать публикации разговоров Трампа и Путина из-за подозрений России во вмешательстве в американские выборы.

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