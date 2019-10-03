Видео: три последних бомбардировщика Су-34 прибыли в авиаполк под Челябинском

Смешанный авиационный полк Центрального военного округа (ЦВО), расположенный в Челябинской области, завершил перевооружение на бомбардировщики Су-34. Об этом сообщил командир авиационного полка ЦВО генерал-полковник Андрей Ермаков.

Он подчеркнул, что теперь авиаполк полностью укомплектован бомбардировщиками нового поколения 4++. Соединение под Челябинском является единственным в ЦВО, на вооружении которого стоят Су-34.

«С получением этой техники наш полк значительно расширил свои боевые возможности. Самолет Су-34 способен применять все виды авиационных средств поражения, существующие на сегодняшний день: как по воздуху, так и по земле», — сказал генерал-полковник, уточнив, что летчики уже переучены на управление новыми бомбардировщиками.

Как уточняет ТАСС, первые Су-34 поступили на вооружение авиации ЦВО в прошлом году. Всего авиационный полк получил 24 таких машины.

Бомбардировщик Су-34 является не единственным новым военным самолетом в РФ. Как сообщал 5-tv.ru, военных экспертов ранее озадачило фото с неизвестным контейнером на Су-57.