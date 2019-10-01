Фото неизвестного подвесного контейнера на истребителе пятого поколения Су-57 озадачило экспертов

Истребитель пятого поколения Су-57 оснастили подвесным контейнером неизвестного назначения. Несколько фотографий самолета с новым оборудованием выложил один из пользователей Twitter.

Су-57 с неизвестным контейнером под крылом. На последнем снимке — штатный модуль 101КС-Н. Фото: Вадим Савицкий, Александр Мартынов pic.twitter.com/TERJRTqRKJ — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) October 1, 2019

Контейнер закреплен в том же месте, где обычно располагается штатный оптико-электронный комплекс 101КС-Н. Однако самолет оборудован другим устройством — от 101КС-Н его отличает расположение оптических элементов. Так, фронтальную оптику защищает металлический выступ.

Военные эксперты считают, что подвесной контейнер может быть модификацией новой оптической локационной системы. Ее разработка осуществлялась в рамках опытно-конструкторских работ «Атолл», пишет газета «Взгляд».

Модуль 101КС относится к классу квантовых оптических локационных систем. Он легче, чем аналоги для истребителей Су-30 и Су-35, а также оснащен электрическим приводом для изменения положения оптики.

Новые российские истребители часто привлекают внимание публики и военных экспертов. Как сообщал 5-tv.ru, ранее в соцсетях появилось видео с укороченным приземлением Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском.