Московский аэропорт «Жуковский» к экстренной посадке нового самолета МС-21-300. В четверг, 3 октября, лайнер поднялся в небо для испытательного полета. Как стало известно 5-tv.ru, во время первой попытки сесть произошел сбой в работе шасси. Экипаж запросил экстренную посадку.
Новый самолет МС-21-300 на испытаниях запросил об аварийной посадке
Сегодня, 11:43 Происшествия Срочная новость 65
Аэродром «Жуковский» готовится принять аварийный борт.
Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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