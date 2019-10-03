Новый самолет МС-21-300 на испытаниях запросил об аварийной посадке

Московский аэропорт «Жуковский» к экстренной посадке нового самолета МС-21-300. В четверг, 3 октября, лайнер поднялся в небо для испытательного полета. Как стало известно 5-tv.ru, во время первой попытки сесть произошел сбой в работе шасси. Экипаж запросил экстренную посадку.