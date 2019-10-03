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  4. Бывший спортивный директор Ferrari возглавил наблюдательный совет «Игора Драйв»

Бывший спортивный директор Ferrari возглавил наблюдательный совет «Игора Драйв»

, 14:46 96

Российский этап немецкого турингового чемпионата DTM пройдет в Ленобласти под контролем Марко Пиччинини.

Фото: 5-tv.ru

Главой наблюдательного совета «Игора Драйв» стал Марко Пиччинини. Прежде, на протяжении 12 лет, итальянец возглавлял команду Ferrari. Это назначение окончательно закрепило за Петербургом и Ленобластью статус площадки проведения российского этапа немецкого турингового чемпионата DTM.

В четверг, 3 октября, представители комплекса «Игора Драйв» и компании ITR GmbH подписали контракт на проведение гоночного этапа 29–31 мая 2020 года на кольцевой трассе уникального автодрома.

«Игора Драйв» — единственный в мире комплекс, который объединил различные дисциплины авто- и мотоспорта. Он размещен на территории около 100 гектаров и включает одновременно десять профессиональных трасс. Объект способен принять соревнования международных гоночных серий самого высокого уровня, таких как немецкий кузовной чемпионат.

DTM — вторая по престижности гонка в мире. Проводится с 2000 года. Чемпионат возрожден на базе Deutsche Tourenwagen Meisterschaft (1984-1996). С 2019 года в нем участвуют спортпрототипы трех брендов — BMW, Audi и Aston Martin. Гонки проводятся на автодромах Германии, Бельгии, Голландии, Италии, Великобритании. В сезоне 2019 в чемпионате приняли участие 18 гонщиков, представляющих восемь команд. Мощность болидов DTM составляет 600 лошадиных сил, они оснащены двухлитровыми турбомоторами и развивают скорость свыше 300 километров в час. Гонки DTM отличает плотная борьба, чемпионат считается одним из самых популярных и зрелищных в мире.

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