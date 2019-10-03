Бывший спортивный директор Ferrari возглавил наблюдательный совет «Игора Драйв»

Главой наблюдательного совета «Игора Драйв» стал Марко Пиччинини. Прежде, на протяжении 12 лет, итальянец возглавлял команду Ferrari. Это назначение окончательно закрепило за Петербургом и Ленобластью статус площадки проведения российского этапа немецкого турингового чемпионата DTM.

В четверг, 3 октября, представители комплекса «Игора Драйв» и компании ITR GmbH подписали контракт на проведение гоночного этапа 29–31 мая 2020 года на кольцевой трассе уникального автодрома.

«Игора Драйв» — единственный в мире комплекс, который объединил различные дисциплины авто- и мотоспорта. Он размещен на территории около 100 гектаров и включает одновременно десять профессиональных трасс. Объект способен принять соревнования международных гоночных серий самого высокого уровня, таких как немецкий кузовной чемпионат.

DTM — вторая по престижности гонка в мире. Проводится с 2000 года. Чемпионат возрожден на базе Deutsche Tourenwagen Meisterschaft (1984-1996). С 2019 года в нем участвуют спортпрототипы трех брендов — BMW, Audi и Aston Martin. Гонки проводятся на автодромах Германии, Бельгии, Голландии, Италии, Великобритании. В сезоне 2019 в чемпионате приняли участие 18 гонщиков, представляющих восемь команд. Мощность болидов DTM составляет 600 лошадиных сил, они оснащены двухлитровыми турбомоторами и развивают скорость свыше 300 километров в час. Гонки DTM отличает плотная борьба, чемпионат считается одним из самых популярных и зрелищных в мире.