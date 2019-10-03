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  4. В 2020 году российский этап престижной гонки DTM пройдет в на трассе «Игора Драйв» под Петербургом

В 2020 году российский этап престижной гонки DTM пройдет в на трассе «Игора Драйв» под Петербургом

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Подписание трехлетнего контракта состоялось в четверг, 3 ноября.

Фото: 5-tv.ru

В спортивной истории Санкт-Петербурга и Ленинградской области — новая точка отсчета. В четверг, 3 октября, подписан контракт между уникальным комплексом «Игора Драйв» и компанией ITR GmbH на проведение российского этапа гонок DTM в 2020–2022 годах.

Как стало известно 5-tv.ru, согласно документу, в 2020 году российский этап немецкого турингового чемпионата DTM пройдет 29–31 мая на кольцевой трассе Комплекса «Игора Драйв».

Контракт подписали исполнительный директор ООО «Игора Драйв» Вадим Войтенков и исполнительный директор ITR GmbH Ахим Кострон.

На церемонии подписания присутствовали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, президент Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов, а также известные спортсмены и представители российских и зарубежных СМИ.

На церемонии исполнительный директор ITR GmbH Ахим Кострон отметил важность состоявшегося события.

«Мы очень рады, что нам удалось вернуть DTM в Россию после трехлетнего перерыва. Игора Драйв — впечатляющий, первоклассный объект международного формата. Профиль гоночной трассы обещает впечатляющую гонку, которая, в мае, поразит как зрителей на трибунах, так и болельщиков, наблюдающих за гонками DTM перед своими экранами дома», — подчеркнул топ-менеджер.

«Игора Драйв» — это единственный комплекс в мире, объединяющий различные дисциплины авто- и мотоспорта, который размещен на территории около 100 гектаров и включает одновременно десять профессиональных трасс. Комплекс имеет возможность принимать соревнования международных гоночных серий самого высокого уровня.

DTM – вторая по престижности гонка в мире. 

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