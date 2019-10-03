Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-12» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в Казахстане в четверг, 3 октября. Приземление прошло успешно.
«Союз МС-12» с тремя членами экипажа МКС успешно совершил посадку в Казахстане
Сегодня, 14:05 Общество Срочная новость 47
Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым, астронавтом НАСА Ником Хейгом и представителем Объединенных Арабских Эмиратов Хазаа аль-Мансури приземлился в казахстанской степи.
Фото: roscosmos.ru
Читайте также
+8° Днём +12°
Ночью +5°
Ночью +5°
65.44
0.37 71.47
0.63
0.37 71.47
0.63
Нашли ошибку?
Спасибо! Мы получили Ваше сообщение.
Последние новости
- 14:29
- Американский журнал рассказал о мощнейшем самолете России
- 14:14
- Видео: Сына вице-президента МТС задержали в Москве после долгой погони
- 14:05
- «Союз МС-12» с тремя членами экипажа МКС успешно совершил посадку в Казахстане
- 14:05
- Мертвый пекарь-немец 8 лет пролежал в квартире с собакой
- 13:55
- Бузова нежно прижала к груди своего директора после концерта
- 13:39
- «Аплодисменты!»: Тактаров высказался о бое Кокляева с Емельяненко
Сейчас читают
Новости Lentainform
Загрузка...
Комментарии
Войдите, чтобы написать:
Забыли пароль?