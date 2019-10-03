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  4. «Союз МС-12» с тремя членами экипажа МКС успешно совершил посадку в Казахстане

«Союз МС-12» с тремя членами экипажа МКС успешно совершил посадку в Казахстане

, 14:05 Срочная новость 47

Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым, астронавтом НАСА Ником Хейгом и представителем Объединенных Арабских Эмиратов Хазаа аль-Мансури приземлился в казахстанской степи.

Фото: roscosmos.ru

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-12» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в Казахстане в четверг, 3 октября. Приземление прошло успешно.

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