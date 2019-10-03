Три новые станции метро Фрунзенского радиуса в Петербурге приняли первых пассажиров

В Петербурге прошло торжественное открытие трех долгожданных станций метрополитена «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», сообщает 78.ru.

В четверг, 3 октября, южный участок Фрунзенского радиуса заработал в штатном режиме. Объекты открыл губернатор Александр Беглов, после чего они приняли первых пассажиров.

Глава Северной столицы отметил, что станции получились красивые, безопасные и пригодные для маломобильных граждан. После чего пообещал, что городские власти впредь не будут открывать незаконченные объекты. Как сообщается, новыми станциями ежедневно смогут пользоваться 900 тысяч горожан.

Метрополитен вывесил график работы объектов Фрунзенского радиуса. Так, «Проспект Славы» будет открываться для входа в 5:30, закрываться на выход в 0:32, а на выход в 0:55. Вестибюли «Дунайской» откроют в 5:28, а закроют в 0:35 и 0:55 соответственно. Согласно расписанию станция «Шушары» будет начинать работу в 5:25 и закрываться в 0:00 закрытие на вход и в 1:00 — на выход.

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