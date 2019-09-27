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Чудеса рядом: Машинист московского метро остановил поезд, чтобы спасти котенка

, 22:11 Видео 6

Домашний питомец случайно оказался прямо на рельсах.

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Фото, видео: ВКонтакте @msk_today

Появилось видео чудесного спасения машинистом московского метро упавшего на рельсы котенка. Поздним вечером в четверг, 26 сентября, непоседливый черно-белый малыш, вероятно, утомился сидеть в сумке своей хозяйки и, улучив момент, на станции «Трубная» выскочил и угодил прямо на рельсы.

Домашнему питомцу невероятно повезло — машинист приближающегося поезда вовремя заметил испуганное существо на путях и успел затормозить.

Котенок, которого, как выяснилось, зовут Снегурочка, был благополучно поднят на платформу и передан в руки беспечной хозяйке. Сотрудники метрополитена напомнили, что перевозить кошек в подземке следует исключительно либо в специализированных клетках-коробках, либо в сумках-переносках.

Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующие кадры, как в Ленобласти спасают собаку, от голода съевшую мертвого ежа.

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