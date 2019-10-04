Эдди Мерфи вернется к роли «Полицейского из Беверли-Хиллз»

Американский актер Эдди Мерфи не перестает радовать фанатов новыми работами после продолжительного перерыва в кинокарьере. Так, комик объявил, что вновь сыграет обаятельного копа Акселя Фоули — главного героя ленты «Полицейский из Беверли-Хиллз», сообщает Teleprogramma.pro.

Первый фильм франшизы вышел на экраны в 1984 году и закрепил звездный статус Эдди. За последующие десять лет появились не столь успешные, но по-прежнему зрелищные вторая и третья части. И вот спустя четверть века актер отважился на четвертый заход.

В 2019 году он уже впечатлил преданных фанатов ролью в новом фильме «Меня зовут Долемайт». Кроме того, в этом году Мерфи снялся в сиквеле картины «Поездка в Америку». Объявление о возвращении к образу полицейского стало третьим и главным сюрпризом для поклонников.

«Мы снимаем „Полицейского из Беверли-Хиллз“, а потом возвращаемся на сцену и делаем стендап-шоу», — заявил Мерфи.

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