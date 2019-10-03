  1. Пятый канал
  4. Кино не для всех: Чего ожидать от новой истории о самом мрачном комике «Джокере»

Кино не для всех: Чего ожидать от новой истории о самом мрачном комике «Джокере»

, 10:08 70

Нашумевший фильм с Хоакином Фениксом в главной роли выходит на экраны уже в этот четверг, 3 октября.

Фото: Кадр из кинофильма "Джокер" 2019

Секрет самого ожидаемого фильма осени — нового «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли — кроется не в спецэффектах, а в «магии кино». Об этом заявили киноэксперты телеканала «360». Премьера картины состоится уже в четверг, 3 октября.

Режиссер Тодд Филлипс решил противопоставить свое творение суперблокбастерам Marvel и отказался от так называемой компьютерной магии. В фильме о новом «Джокере» почти нет виртуозных погонь, драк и перестрелок. Зато хватает насилия. Как отмечают критики, наблюдать данные сцены по большей части неприятно. Именно по этой причине картина оскандалилась еще до выхода. Создателей обвинили в поэтизации насилия и психических отклонений.

Однако, по мнению Филлипса, искусство является поводом для размышления, а не действия. А что до нестабильных личностей и серийных убийц — им все равно, где искать источник «вдохновения». В целом новый «Джокер» рассказывает о «перерождении» слабого и ранимого человека по имени Артур Флек в злодея под влиянием внешних обстоятельств. Киноэксперты считают, что посмотреть картину стоит не поклонникам комиксов, а взрослому и серьезному зрителю, который готов несколько осмыслить показанное.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ о съемках нового «Джокера» от имени Хоакина Феникса.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.44
0.37 71.47
0.63
Гороскоп на 3 октября: Раки, придержите коней!

Последние новости

11:30
Россияне рассказали, где бы хотели провести Новый год
11:15
Видео: три последних бомбардировщика Су-34 прибыли в авиаполк под Челябинском
10:59
В Госдуме предложили предоставить льготы «жертвам перестройки»
10:48
«Сними халатик»: поклонники призывают «русскую Кардашьян» оголиться до конца
10:35
В московской школе ученики окунули одноклассника головой в унитаз — видео
10:30
Лобода показала друга, с которым уже неделю не расстается ни днем, ни ночью

Сейчас читают

«Щечки, как у Марфушеньки»: Пугачева в мини-платье и косухе удивила поклонников
Емельяненко разбил в кровь лицо Кокляеву в московском баре
Гороскоп на 3 октября: Раки, придержите коней!

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев