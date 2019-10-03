Кино не для всех: Чего ожидать от новой истории о самом мрачном комике «Джокере»

Секрет самого ожидаемого фильма осени — нового «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли — кроется не в спецэффектах, а в «магии кино». Об этом заявили киноэксперты телеканала «360». Премьера картины состоится уже в четверг, 3 октября.

Режиссер Тодд Филлипс решил противопоставить свое творение суперблокбастерам Marvel и отказался от так называемой компьютерной магии. В фильме о новом «Джокере» почти нет виртуозных погонь, драк и перестрелок. Зато хватает насилия. Как отмечают критики, наблюдать данные сцены по большей части неприятно. Именно по этой причине картина оскандалилась еще до выхода. Создателей обвинили в поэтизации насилия и психических отклонений.

Однако, по мнению Филлипса, искусство является поводом для размышления, а не действия. А что до нестабильных личностей и серийных убийц — им все равно, где искать источник «вдохновения». В целом новый «Джокер» рассказывает о «перерождении» слабого и ранимого человека по имени Артур Флек в злодея под влиянием внешних обстоятельств. Киноэксперты считают, что посмотреть картину стоит не поклонникам комиксов, а взрослому и серьезному зрителю, который готов несколько осмыслить показанное.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ о съемках нового «Джокера» от имени Хоакина Феникса.