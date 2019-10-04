Песков: Правительство принимает меры по увеличению доходов населения

Спикер Кремля прокомментировал исследование Высшей школы экономики (ВШЭ), согласно которому доходы среднего класса россиян падают уже пятый год. Одним из факторов, повышающих риск приближения к бедности, экономисты назвали рождение детей. Например, появление первого ребенка в полтора раза снижает шанс домохозяйства остаться в рамках среднего класса, второго и третьего — уже вчетверо. Об этом сообщает Lenta.ru.

Пресс-секретарь президента заявил, что падение доходов с рождением ребенка — простая арифметика. Но правительство знает о многих обозначенных в исследовании проблемах и уже работает над их устранением.

« Но многие из этих явлений некоторое время назад были приняты во внимание, и существует целый набор мер, который сейчас реализуется правительством », — подчеркнул Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валентина Матвиенко предложила распространить закон о самозанятых на всю страну.