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  4. Песков: Правительство принимает меры по увеличению доходов населения

Песков: Правительство принимает меры по увеличению доходов населения

, 21:15 58

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что ухудшение материального положения семей с появлением детей — известная проблема.

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Спикер Кремля прокомментировал исследование Высшей школы экономики (ВШЭ), согласно которому доходы среднего класса россиян падают уже пятый год. Одним из факторов, повышающих риск приближения к бедности, экономисты назвали рождение детей. Например, появление первого ребенка в полтора раза снижает шанс домохозяйства остаться в рамках среднего класса, второго и третьего — уже вчетверо. Об этом сообщает Lenta.ru.

Пресс-секретарь президента заявил, что падение доходов с рождением ребенка — простая арифметика. Но правительство знает о многих обозначенных в исследовании проблемах и уже работает над их устранением.

«Но многие из этих явлений некоторое время назад были приняты во внимание, и существует целый набор мер, который сейчас реализуется правительством», — подчеркнул Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валентина Матвиенко предложила распространить закон о самозанятых на всю страну.

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Песков: Правительство принимает меры по увеличению доходов населения

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