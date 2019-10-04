Матвиенко предложила распространить закон о самозанятых на всю страну

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу, 4 октября, во время слушаний по проекту федерального бюджета на 2020–2022 годы предложила распространить закон о самозанятых на всю страну, начиная с будущего года, сообщает РИА Новости.

По ее словам, эксперимент по специальному налоговому режиму для самозанятых признан успешным.

« В качестве самозанятых уже зарегистрировалось более 200 тысяч человек. И специальный налог на профессиональный доход оправдал себя. Эксперимент прошел спокойно, есть хорошие результаты », — сказала Валентина Матвиенко.

Политик подчеркнула, что затягивать с распространением данной практики не стоит.

Экспериментальный формат налога для самозанятых действует с 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Россияне, оказывающие населению платные услуги без задействования наемных работников, отчисляют от суммы дохода при работе с физическими лицами 4% и при взаимодействии с юридическими лицами 6%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян предупредили о новом виде налогового мошенничества.