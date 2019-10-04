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Песня на русском языке впервые за 15 лет может прозвучать на «Евровидении-2020»

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Сообщается, что к написанию текста уже приступил поэт Михаил Гуцериев.

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar

Российский участник «Евровидения-2020» впервые за 15 лет будет исполнять песню на русском языке. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на свои источники.

К написанию текста уже якобы приступил поэт Михаил Гуцериев, стихи которого, положенные на музыку, исполняют Филипп Киркоров, Николай Басков, Николай Расторгуев и другие звезды российской эстрады.

Он же может выступить и в роли продюсера номера российского исполнителя. Однако, кто именно будет представлять нашу страну на конкурсе, пока неизвестно.

В 2020 году международный музыкальный конкурс «Евровидение» будет проходить в Голландии. Это право для страны завоевал Дункан Лоуренс, занявший первое место в 2019 году с песней Arcade.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что столица Нидерландов Амстердам отказалась проводить у себя «Евровидение-2020». В августе было объявлено, что конкурс пройдет в Роттердаме.

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