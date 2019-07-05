Амстердам отказался проводить у себя «Евровидение-2020»

Фемке Халсема — мэр Амстердама — рассказала, почему город отказывается принимать у себя международный музыкальный конкурс «Евровидение-2020». Об этом сообщает Утро.ру.

По словам главы города, вокальный фестиваль не смогут провести в столице Нидерландов по причине отсутствия подходящей под событие площадки. Предполагалось, что шоу-программа состоится на арене Ziggo Dome. Однако на момент проведения музыкального состязания площадка будет забронирована.

Власти Амстердама приложили все усилия, чтобы отыскать другой концертный зал. Однако поиски не увенчались успехом, рассказывает Халсема.

«Это большое разочарование для многих жителей Амстердама», —утверждает мэр.

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Фемке Халсема пожелала удачи другим городам, которые хотят принять у себя «Евровидение-2020». До этого от участия в борьбе за право проведения конкурса отказались еще два города. Сейчас выбор идет между пятью оставшимися нидерландскими городами. Среди них Хертогенбос, Арнем, Роттердам, Маастрихт и Утрехт.

Право проведения легендарного музыкального события подарил Нидерландам певец Дункан Лоуренс с песней Arcade. Композиция была написана по рассказам любимого человека певца, который погиб в молодом возрасте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсеры требуют пересмотреть результаты «Евровидения-2019».