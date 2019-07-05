Амстердам отказался проводить у себя «Евровидение-2020»

, 17:11 110

Победителем вокального конкурса стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Однако Амстердам вынужден отказаться от участия в конкурсе.

Фото : www.globallookpress.com

Фемке Халсема — мэр Амстердама — рассказала, почему город отказывается принимать у себя международный музыкальный конкурс «Евровидение-2020». Об этом сообщает Утро.ру.

По словам главы города, вокальный фестиваль не смогут провести в столице Нидерландов по причине отсутствия подходящей под событие площадки. Предполагалось, что шоу-программа состоится на арене Ziggo Dome. Однако на момент проведения музыкального состязания площадка будет забронирована.

Власти Амстердама приложили все усилия, чтобы отыскать другой концертный зал. Однако поиски не увенчались успехом, рассказывает Халсема.

«Это большое разочарование для многих жителей Амстердама», —утверждает мэр.

Кирилл Андреев из «Иванушек» прокомментировал смерть Игоря Сорина

Фемке Халсема пожелала удачи другим городам, которые хотят принять у себя «Евровидение-2020». До этого от участия в борьбе за право проведения конкурса отказались еще два города. Сейчас выбор идет между пятью оставшимися нидерландскими городами. Среди них Хертогенбос, Арнем, Роттердам, Маастрихт и Утрехт.

Право проведения легендарного музыкального события подарил Нидерландам певец Дункан Лоуренс с песней Arcade. Композиция была написана по рассказам любимого человека певца, который погиб в молодом возрасте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсеры требуют пересмотреть результаты «Евровидения-2019».

Читайте также

+15° Днём +16°
Ночью +7°
63.58
0.18 71.66
0.12
Гороскоп на 5 июля: Тельцы, вас ждет богатство!

Последние новости

18:28
Семьи погибших подводников получат по миллиону рублей от Петербурга
18:26
«Прям Элизабет Тейлор!» Мария Порошина заинтриговала поклонников, став брюнеткой
18:09
Фото: Некогда блистательную Софи Лорен засняли в инвалидном кресле
17:59
«Какая я страшная!»: Рената Литвинова пожаловалась фанатам на свой внешний вид
17:49
Видео: Два человека пострадали при мощном пожаре на АГЗС в Новой Москве
17:44
«Нечем бравировать!»: Муж Лолиты впервые прокомментировал громкий развод

Сейчас читают

Татьяна Арнтгольц упала с девятиэтажного дома
«Недалекие»: Отец четверых детей Оскар Кучера обозвал сторонников чайлдфри
«Сразу потеплело»: Мария Кожевникова согрела подписчиков откровенным декольте

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге