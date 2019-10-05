Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 октября

Общий фон недели с 7 по 13 октября будет связан с постоянной сменой настроений, планов и выводов. Возможны перемены в личной жизни, обретение новых увлечений и настоящей любви. Однако не стоит доверяться своим чувствам в этот период, они могут подвести.

Специально для читателей 5-tv.ru астролог Сергей Седашёв составил астрологический прогноз, который поможет извлечь из этого периода максимум пользы.

Овен — гороскоп на неделю

Овнов на следующей неделе ожидают конфликты и борьба за власть. Любые активные действия, скорее всего, будут неудачными. Сведите к минимуму возможность личных столкновений, споров. Лучше по возможности предаться отдыху — желательно активному, как вы любите.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцов на предстоящей неделе ожидает больше неприятных моментов, чем положительных. В основном это будет связано с перепадами настроения и состоянием неуверенности в собственных силах. Избегайте принятия важных решений и больших обещаний. Избавиться от неудач вам поможет следование ранее намеченным планам.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецов ожидает исключительно позитивная неделя. Состояние собранности и ясности будет само приводить вас к намеченным целям. Вы будете чувствовать подъем сил и всегда пребывать в хорошем настроении. В конце недели все дела будут сделаны и принесут внутреннее ощущение удовлетворения.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоит непростая неделя. Ваши гордость и эгоизм могут завести вас в тупик и стать причиной конфликтов и обид. Помочь вам сможет подробное обсуждение своих планов, эмоций и переживаний с окружающими. У вас получится особенно ясно и точно изъясняться, что позволит избежать неприятностей

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов предстоящая неделя будет скорее позитивной. Целеустремленность и энергичность помогут вам заявить о себе и реализовать намеченное. Возможны, правда, неприятные эмоциональные спады. Одно неловко оброненное вами слово может испортить отношения с окружающими. Тем не менее, постарайтесь сосредоточиться на своих целях. Благодаря своему обаянию, вы сумеете очаровать окружающих, и они вам все простят.

Дева — гороскоп на неделю

Девы на предстоящей неделе будут организованными и сосредоточенными на своих планах. Постарайтесь использовать это состояние и доделать все свои дела. Успев закончить все вовремя, вы получите удовлетворения от своих умственных и физических затрат. Неделя для вас будет исключительно положительной.

Весы — гороскоп на неделю

Весов ожидает осознанный период, связанный с планами на будущее и лучшим пониманием себя. На предстоящей неделе вы будете предприимчивы, активны и готовы настойчиво действовать. Воспользуйтесь этими энергиями, если вам нужно сделать что-то важное. Вспомните, что вы всегда откладывали на потом.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам на следующей неделе поможет вдумчивость, способность анализировать свои эмоции, мотивы и переживания. Правильно сделанные выводы создадут порядок в вашем внутреннем мире, благодаря чему вам будет легче действовать вовне: строить отношения, двигаться к целям.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцов ожидает исключительно позитивная неделя. Ваши энтузиазм, оптимизм, настойчивость помогут вам достигать поставленных целей и воодушевлять окружающих. Избыток энергии будет хорошо направить на спортивные занятия и другие виды физической активности. Ставьте перед собой дерзкие и грандиозные планы и достигайте их.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогов ожидает непростая неделя. Главным образом это может проявляться через конфликты и отсутствие понимания с окружающими. Возможно, появится ощущение, что знакомые не признают ваш авторитет. Чтобы избежать неприятностей, заранее заключайте договоренности и подробно обсуждайте совместные планы, цели и задачи с окружающими людьми.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеев ожидает позитивная неделя, в течение которой лучше будет действовать, чем говорить или размышлять. В этот период лучше будет реализовывать и внедрять ваши идеи, а не шлифовать их теоретически. Внимание и энергичность помогут вам воплотить большую часть задуманного. В то же время излишние разговоры и обсуждения могут завести в тупик или создать конфликты.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыб ожидает позитивная неделя. Главным плюсом будет ваша способность разобраться в своих чувствах, эмоциях, переживаниях. Создавшаяся ясность высвободит вам нужное количество энергии, чтобы двигаться к целям. Также в этот период рекомендуется обсудить с окружающими все назревшие вопросы. Вы сможете ясно изложить свою точку зрения и привести разговор к нужным вам выводам и договоренностям.

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