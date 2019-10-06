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  4. Шесть автомобилей оказались в кювете после первых заморозков в Ленобласти

Шесть автомобилей оказались в кювете после первых заморозков в Ленобласти

, 0:38 Фото 89

Массовая авария произошла вечером 5 октября во Всеволожском районе.

Фото: ВКонтакте @spb_today

Первые заморозки спровоцировали серьезную аварию во Всеволожском районе Ленинградской области вечером 5 октября. Сразу шесть машин упали в кювет на 22-м километре дороги «Сортавала».

Очевидцы опубликовали кадры с места аварии в социальных сетях. Судя по ним, транспортные средства получили значительные повреждения. Также сообщается, что серьезные травмы у одного из участников ДТП. Мужчину госпитализировали.

ВКонтакте @spb_today

На месте происшествия работают экстренные службы города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что массовая авария произошла с маршруткой в Петербурге, есть пострадавшие.

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