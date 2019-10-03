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Как сэкономить на оплате отопления

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Эксперты рассказали, как избежать переплаты за услуги жилищно-коммунального хозяйства.

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Фото, видео: ТАСС / Zuma, Сергей Мальгавко; www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, Pravda Komsomolskaya

Эксперты в области ЖКХ рассказали, с чего нужно начать, для того, чтобы избежать переплаты за отопление. По словам заместителя директора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгения Блеха, самый эффективный способ экономии — установка индивидуального счетчика тепла. Он поможет регулировать температуру батарей в доме, что поспособствует снижению платы за услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Однако, если оплачивать тепло по факту потребления в рамках одной квартиры по определенным причинам нельзя, то, это, наверняка, можно сделать в масштабах всего дома, уверен профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ Сергей Сиваев. Для этого, по словам специалиста, необходимо соблюдать два условия.

«Наличие общедомового прибора учета тепла и установка автоматизированного индивидуального счетчика, который позволит потреблять не то количество тепла, которое пришлет теплоснабжающая компания, а то, которое необходимо именно сейчас», — подчеркнул эксперт в интервью РИА Новости.

В свою очередь, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал добавил, что для того, чтобы избежать теплопотерь и перестать переплачивать за услуги ЖКХ, важно следить за целостностью систем. В частности, нельзя допускать, чтобы в доме были выбиты окна или текли трубы. В таком случае все усилия будут бесполезны.

По словам специалиста, снижение температуры всего на один градус дает экономию по счетам на отопление в 7%, поэтому об установке индивидуального счетчика тепла стоит всерьез задуматься.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десятки регионов России не готовы к отопительному сезону.

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