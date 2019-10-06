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Брат Кейт Миддлтон помолвлен с француженкой

, 3:27 41

Шурин принца Уильяма преподнес избраннице кольцо с сапфиром.

Фото: Instagram @jmidy

Джеймс Миддлтон, младший брат супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон, сделал предложение уроженке Франции Ализе Теневе, пишет Daily Mail. Об этом журналистам сообщили друзья пары.

Возлюбленные познакомились примерно год назад в одном из лондонских клубов. Ализе приглянулась собака Джеймса. Девушка погладила питомца, и между молодыми людьми завязался разговор. Француженка очаровала члена королевской семьи. Через официанта он передал ей записку с предложением встретиться. Недавно возлюбленные стали жить вместе на западе Лондона.

Во время помолвки Джеймс преподнес избраннице кольцо с сапфиром. Украшение с тем же камнем ранее подарил для его сестры принц Уильям. Ему оно досталось от матери — леди Дианы.

Официальное заявление о помолвке Джеймса Миддлтона, вероятно, последует на будущей неделе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пиппа Миддлтон записала 11-месячного сына в тренажерный зал.

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