Младшая сестра герцогини Кембриджской — Пиппа Миддлтон — записала 11-месячного сына в тренажерный зал. По ее мнению, ребенка стоит приучать к спорту с младенческого возраста, передает DailyMail.

« Когда Артуру исполнилось 11 месяцев, и он стал более мобильным, я пыталась придумать для него разные занятия. Мне нужно было найти что-то большее, чем просто прогулки по парку в коляске. Наш местный детский спортзал был спасением», — поделилась Миддлтон-младшая.

Также она добавила, что, исходя из собственных наблюдений, с каждым новым посещением спортзала Артур становится все более уверенным в себе.

Весь мир узнал о младшей сестре герцогини Кембриджской — Пиппе Миддлтон — после ее по-настоящему эпатажного появления на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма в 2011 году. Девушка явилась на торжество в обтягивающем белом платье, выгодно подчеркивающем ее формы.

www.globallookpress.com / Stephen Simpson

После праздника фигуру Миддлтон-младшей не обсуждал только ленивый. Более того, в сети распространились слухи, что сестры соперничают между собой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочка Кейт Миддлтон рассказала «по секрету» о четвертой беременности мамы.