Расчлененная в Чите 19-летняя девушка работала в стриптиз-клубе

Убитая в Чите 19-летняя девушка, чье расчлененное тело было выброшено из окна высотки, по предварительным данным, работала в стриптиз-клубе. Об этом порталу Чита.ру сообщил источник в региональных правоохранительных органах.

В квартире, где произошло преступление, продолжают работать следователи и криминалисты, опрашиваются жители дома. Устанавливаются очевидцы преступления.

Трагедия произошла в субботу, 5 октября, когда в одной из квартир 15-этажного дома мужчина убил 19-летнюю девушку. Дождавшись ночи, злоумышленник расчленил тело своей жертвы и выбросил его из окна с 12-го этажа. Утром играющие во дворе дома дети нашли отрезанную голову девушки. Другие останки несчастной были обнаружены на козырьке дома.

Приехавшие на вызов сотрудники полиции, выломав дверь съемной квартиры, задержали предполагаемого убийцу — 38-летнего мужчину.

Как сообщается на сайте СКР по Забайкальскому краю, возбуждено уголовное дело по статье «убийство».