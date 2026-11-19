People: жена и дочь скрывали убийство мужчины, голову которого нашли в мусоре

Жена и дочь четыре года скрывали смерть 73-летнего мужчины, чью отрезанную голову обнаружили в мусорном пакете в американском штате Калифорния. Все это время родственницы уверяли окружающих, что пенсионер жив, и продолжали получать его социальные выплаты. Об этом сообщает People со ссылкой на полицию округа Плейсер.

Как началось расследование

Страшную находку сделала женщина, гулявшая с собакой 28 сентября 2022 года в районе Тодд-Вэлли неподалеку от Форестхилла. В мусорном пакете лежала человеческая голова. Из-за сильного разложения тканей установить личность погибшего тогда не удалось.

Расследование долгое время не приносило результатов. Лишь в январе 2024 года следователи отправили образцы ДНК в специализированную лабораторию Othram Labs для проведения генетической генеалогической экспертизы.

Благодаря исследованию удалось найти предполагаемых дальних родственников погибшего. Детективы даже выезжали в другой штат, чтобы получить образец ДНК одного из них.

В результате выяснилось, что останки принадлежали 73-летнему Полу Уэсли Фицморису-младшему. При этом никто не заявлял о его исчезновении.

Все еще жив

Еще более неожиданное открытие ждало полицейских, когда они начали выяснять обстоятельства жизни мужчины. Оказалось, что официально пенсионер по-прежнему числился проживающим в семейном доме вместе с супругой и дочерью.

По данным следствия, 75-летняя Джорджия Фицморис и ее 45-летняя дочь Мэри на протяжении нескольких лет убеждали родственников и знакомых, что Пол жив.

Когда близкие интересовались его судьбой, женщины рассказывали, что мужчина якобы страдает от проблем с наркотиками, ведет затворнический образ жизни и периодически исчезает из дома на несколько дней.

При этом, как утверждает полиция, мать и дочь продолжали получать его социальные выплаты и пенсию из Калифорнийской системы пенсионного обеспечения государственных служащих. Следователи считают, что Мэри могла убить собственного отца в семейном доме, после чего вместе с матерью избавиться от его останков.

Полицейские провели обыск в доме семьи и задержали обеих женщин. Мэри предъявили обвинение в убийстве, а Джорджию подозревают в пособничестве.

Расследование продолжается.

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