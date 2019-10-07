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Настоящий электорат! Таксист отказался вести Порошенко после митинга

, 10:08 Эфирная новость 51

Гражданская позиция водителя была непреклонна, несмотря на уговоры бывшего лидера страны.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Участие в митинге против отвода вооруженных сил в Донбассе обернулось для Петра Порошенко конфузом. Бывший президент Украины решил уехать на такси, но водитель, узнав, кто его клиент, отказался везти пассажира.

Порошенко пытался уговорить шофера выполнить заказ, чем рассмешил даже своих сторонников. Потерпев фиаско, бывший президент Незалежной вынужден был пойти пешком.

В воскресенье на Майдане собралось порядка десяти тысяч противников урегулирования конфликта на Донбасе.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в администрации нынешнего украинского президента Владимира Зеленского заявили: за участие в нем людям платили по 100 гривен в час. Кроме того, организаторы «митинга» призвали участников говорить только на украинском, если их будут снимать журналисты, и поддерживать экс-президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

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