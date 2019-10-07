На заседании синода РПЦ при участии Патриарха Кирилла в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в понедельник, 7 октября, принято решение о принятии в свою юрисдикцию священников западно-европейского экзархата.
РПЦ приняла в свою юрисдикцию священников западно-европейского экзархата
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Такое решение было принято на заседании синода в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.
Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин
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