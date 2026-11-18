В Испании начали расследование против Хулио Иглесиаса из-за жалоб двух сотрудниц

В Испании начали уголовное расследование против певца Хулио Иглесиаса. Национальная судебная коллегия приняла жалобу двух бывших сотрудниц артиста, пишет ElDiario. Судья Антонио Пинья счел материалы достаточным основанием для разбирательства.

Помимо предполагаемых преступлений против половой свободы, жалоба касается нанесения телесных повреждений и унижающего достоинство обращения. При этом суд отказался рассматривать обвинения в торговле людьми и нарушении трудовых прав.

Что известно об обвинениях

По словам заявительниц, предполагаемые преступления произошли в 2021 году в резиденциях Иглесиаса в Доминиканской Республике и на Багамских островах. Одна из женщин работала домработницей, другая — физиотерапевтом. Обе утверждают, что сталкивались с сексуальными домогательствами, унижениями и психологическим давлением.

Одна из потерпевших, взявшая псевдоним Ребекка, рассказывала, что певец хватал ее за грудь и заставлял участвовать в оргиях. По ее словам, Иглесиас применял не только психологическое давление, но и физическую силу: хватал за волосы, тряс и бил по щекам.

«Он использовал меня почти каждую ночь. Я чувствовала себя объектом, рабыней», — признавалась она.

Женщины также говорили, что были вынуждены выполнять работу без договора, а зарплату получали раз в три месяца. Сами они называют виллу Иглесиаса на Карибах «домом ужасов».

В материалах дела фигурирует фотография одной из заявительниц со следами повреждений на теле, которые, по ее словам, появились в результате насильственных действий. Судья подчеркнул, что принятие жалобы не означает признания достоверности обвинений. Обеих женщин вызвали для личной дачи показаний 3 февраля 2027 года.

Что говорит Иглесиас

Хулио Иглесиас категорически отрицает обвинения. Певец называет их «абсолютно ложными» и заявляет, что никогда не «нападал, не принуждал и не унижал ни одну женщину».

По его словам, сотрудница была нанята легально, а ее контракт не содержал обмана. Зарплата превышала минимальную в Доминиканской Республике в два-три раза на тот момент. Кроме того, после ухода женщины артист выполнил ее просьбы — выдал рекомендательное письмо, оформил страховку и выплатил положенные суммы.

История получила огласку еще в январе 2026 года после совместного расследования изданий elDiario.es и Univision. Тогда испанская прокуратура начала предварительную проверку, но вскоре прекратила ее, сославшись на отсутствие юрисдикции: предполагаемые преступления произошли за пределами Испании. Позднее бывшие сотрудницы при поддержке правозащитной организации Women's Link Worldwide подали жалобу непосредственно в суд, а прокуратура пересмотрела свою позицию.

Министр Испании по вопросам равенства Ана Редондо взяла дело под личный контроль и предложила лишить Иглесиаса золотой медали за заслуги в сфере искусств. Юристы отмечают, что в случае признания вины певцу грозит лишение свободы, а также лишение всех госнаград и орденов.

Кто такой Хулио Иглесиас

Хулио Иглесиас — испанский певец, который за карьеру продал свыше 300 миллионов пластинок. Он прославился романтическими балладами и многоязычными хитами, выступал на крупнейших площадках мира и получил множество наград, включая премию «Грэмми». В 1970-х годах стал самым продаваемым испаноязычным певцом в мире. Будучи иконой поколения испанцев, вышедших из диктатуры Франко, Иглесиас построил карьеру на образе «латинского любовника».

До вынесения решения певец сохраняет презумпцию невиновности.

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