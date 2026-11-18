Маруся Левкина рассказала каким человеком для нее останется покойный муж

В Москве прошел вечер памяти бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина. Вместо траурной церемонии его вдова Маруся организовала квартирник — встречу друзей, родных и коллег музыканта, где главным языком воспоминаний стала музыка.

На вечере собрались Павел Соколов, Эрнест Мацкявичюс, Елена Максимова, Илья Гуров, Светлана Шевченко и другие. Поддержать Марусю пришли и близкие Владимира. Практически вся семья оказалась рядом в этот день, за исключением мамы артиста Раисы Ивановны: подобные мероприятия даются ей слишком тяжело.

Для самой Маруси встреча стала непростым испытанием. Она призналась, что перед окружающими старается сохранять улыбку, однако за этим спокойствием скрывается боль, которая никуда не исчезла.

«Я всегда на камеру, на людях буду вспоминать с улыбкой вот с таким цветом глаз, а где-то там наедине, конечно, мне очень тяжело, потому что потерять так вот такого кумира, но и такого мужчину в своей жизни, такого человека, такую родственную душу — это, наверное, самая большая боль моей жизни», — поделилась вдова.

Несмотря на тяжелую дату, Маруся решила собрать близких не для того, чтобы погрузиться в скорбь, а чтобы еще раз вспомнить Владимира и сохранить атмосферу, в которой ему самому было бы комфортно. Музыка, общение и присутствие людей, знавших артиста, стали способом почтить его память.

До этого Маруся рассказывала о жизни после смерти мужа. Она призналась, что ей пришлось взять кредит на установку памятника мужу. Роскошный памятник обошелся Марусе в несколько миллионов рублей.

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