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  4. «Гроссмейстер глобальной политики»: Путин принимает поздравления с днем рождения

«Гроссмейстер глобальной политики»: Путин принимает поздравления с днем рождения

, 20:14 Эфирная новость 7

Дмитрий Песков отметил, что глава государства провел не менее двух с половиной часов в телефонных разговорах с теми, кто хотел лично поздравить с праздником.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, 5-tv.ru

У Владимира Путина — сегодня День Рождения, российскому президенту 67 лет.

Поздравления приходят со всего мира, а зарубежные СМИ по традиции анализируют феномен Путина. «Лидер мирового сотрудничества», «гроссмейстер глобальной политики» — это лишь некоторые из эпитетов. Его успех западные эксперты объясняют тем, что, у «Путина явно гибкое проектное мышление и дальние горизонты планирования. Он верно определяет важные векторы развития и направляет туда усилия. Россия наращивает свое могущество, в том числе и в вопросах стратегической стабильности»

По словам пресс-секретаря, российского президента поздравили многие зарубежные коллеги. Путин уже провел в телефонных разговорах два с половиной часа, но предпочитает общение в узком кругу родных и близких.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, накануне президент вместе с министром обороны прогулялись по сибирской тайге. Николай Иванов впечатлился пейзажами.

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