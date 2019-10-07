  1. Пятый канал
  4. Доклад премьер-министра Дании о верблюде и слоне вызвал истерический смех в парламенте

Доклад премьер-министра Дании о верблюде и слоне вызвал истерический смех в парламенте

, 23:09 Эфирная новость 18

Доклад Метте Фредериксен посвящался выкупу правительством цирковых зверей. Речь шла о четырех слонах, один из которых дружил с верблюдом по кличке Али. Двугорбого также пришлось купить.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru, Zuma\TASS, 5-tv.ru

В Дании заседание парламента едва не сорвалось из-за верблюда. Премьер рассказывала депутатам о новом законе, запрещающим выступление в цирке некоторых животных. И во время доклада не смогла сдержать смех.

Метте Фредериксен сообщила, что власти выкупили у бизнесменов четырех слонов. Однако у одного из них оказался необычный друг — верблюд по кличке Али. Чтобы не разлучать животных, чиновники заплатили и за него. Именно на этой фразе премьер расхохоталась, а вместе с ней и парламентарии.

Удивительно, но несмотря на, казалось бы, гуманный закон, который и вызвал смех парламентариев, в Дании публично препарируют животных. Несколько лет назад на глазах у детей расчленили жирафа, а мясо скормили львам. Дирекция зоопарка тогда назвало произошедшее уроком биологии для школьников.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Дании льва расчленили на глазах у детей.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.83
-0.20 71.15
-0.20
Гороскоп на 7 октября: пусть «успех» станет вашим вторым именем, Львы!

Последние новости

23:24
Видео: Переход на цифровое вещание в Крыму отпраздновали воздушным шоу
23:09
Доклад премьер-министра Дании о верблюде и слоне вызвал истерический смех в парламенте
22:56
Видео: легковушка насмерть сбила мать с детьми на велосипедах под Белгородом
22:38
Грузовые поезда поедут в Крым позже из-за уникального древнего города
22:21
Русская Церковь закрыла последний нерешенный вопрос Гражданской войны
22:04
«Плохо стало»: Ксения Бородина рассказала об операции старшей дочери

Сейчас читают

«Халява кончилась»: Равшана Куркова дала женщинам 35+ совет по уходу за собой
Гороскоп на 7 октября: пусть «успех» станет вашим вторым именем, Львы!
Анастасия Заворотнюк впервые появилась в Instagram после слухов о болезни

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев