Доклад премьер-министра Дании о верблюде и слоне вызвал истерический смех в парламенте

В Дании заседание парламента едва не сорвалось из-за верблюда. Премьер рассказывала депутатам о новом законе, запрещающим выступление в цирке некоторых животных. И во время доклада не смогла сдержать смех.

Метте Фредериксен сообщила, что власти выкупили у бизнесменов четырех слонов. Однако у одного из них оказался необычный друг — верблюд по кличке Али. Чтобы не разлучать животных, чиновники заплатили и за него. Именно на этой фразе премьер расхохоталась, а вместе с ней и парламентарии.

Удивительно, но несмотря на, казалось бы, гуманный закон, который и вызвал смех парламентариев, в Дании публично препарируют животных. Несколько лет назад на глазах у детей расчленили жирафа, а мясо скормили львам. Дирекция зоопарка тогда назвало произошедшее уроком биологии для школьников.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Дании льва расчленили на глазах у детей.