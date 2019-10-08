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  4. «Внебрачный сын» вынудил модельера Вячеслава Зайцева сдать анализ ДНК

«Внебрачный сын» вынудил модельера Вячеслава Зайцева сдать анализ ДНК

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Тяжелобольной кутюрье прошел тест на отцовство. Результат стал известен всей стране.

Фото: ТАСС / Николь Сергиенко

Законодатель советской высокой моды Вячеслав Зайцев, известный как человек с незапятнанной репутацией, оказался в центре скандала. 7 октября в эфире программы «Пусть говорят» 40-летний житель Орска Иван Рыбников объявил, что модельер его отец, передает издание Дни.ру.

Мать новоявленного наследника рассказала, что когда-то встретилась с кутюрье в Москве. Якобы Зайцев подошел к ней сам. На тот момент девушка из статей в журнале знала, кто ее новый знакомый. В ту пору она была замужем, но поддалась чувствам и вскоре забеременела.

Иван Рыбников сам состоялся как модельер. Однако, по его словам, узнал о «настоящем» отце лишь недавно — семейную тайну открыла родная сестра.

Коллеги и знакомые Зайцева отказались поверить в случайную связь. Сам 81-летний курье назвал происходящее абсурдом. Но согласился сделать ДНК-тест, несмотря на плохое самочувствие в связи с болезнью Паркинсона. Результаты экспертизы поставили точку в этой истории. Специалисты пришли к выводу, что Зайцев на 100% не является отцом Рыбникова.

Ранее 5-tv.ru писал, что московские власти могли обратиться в суд с иском к дому моды Вячеслава Зайцева из-за долга по арендной плате.

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