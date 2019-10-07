«Сидим и удивляемся!»: Помощники Вячеслава Зайцева об иске в 58 миллионов рублей

В медиа пространстве бурно обсуждается новость о том, что власти столицы якобы обратились в Арбитражный суд Москвы с иском против ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева». Департамент городского имущества требует взыскать с предприятия российского дизайнера 58 миллионов рублей. Представители дома моды 81-летнего Вячеслава Зайцева прокомментировали ситуацию.

«Это профанация какая-то! У нас такой информации нет. Кто допустил эту информацию в СМИ? Мы вот тоже сидим и удивляемся. Дом моды работает, Вячеслав Михайлович, слава богу, здоров. Все хорошо, и вот эта информация для нас вообще большая новость», — заявили помощники дизайнера.

Московский дом моды Вячеслава Зайцева открылся в 1982 году. Отечественный модельер возглавляет его с 1988-го. По предварительным данным, основанием требований московского Департамента городского имущества к учреждению является задолженность по аренде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вячеслав Зайцев решил приглашен на юбилей Аллы Пугачевой.