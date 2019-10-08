Позитивный панк: В Челябинске набирает популярность новый тренд

В Челябинске набирает популярность новый тренд — позитивный панк. Теперь есть и такой. Энтузиасты отремонтировали деревянную горку на детской площадке.

Какого же было удивление жителей, когда они увидели, кто именно приколачивал доски. Лучше коммунальщиков с этой работой справились челябинские панки.

Фото современных тимуровцев облетели все паблики Челябинска: парни с ирокезами, в кожаных куртках и тяжелых ботинках с цепями — ремонтируют деревянную горку. Команда панков откликнулась на пост местных жителей в соцсетях. Те уже несколько лет пытаются добиться ремонта детской площадке, а главное горки которая стала опасной для детей. Но коммунальщики всех ближайших управляющих компаний от нее открестились

Светлана Свечкарева подробнее.