Стали известны новые детали в деле об убийстве Михаила Х. тремя его дочерьми в столице. Как выяснилось, один из главных защитников погибшего, племянник Арсен, был в курсе жестоких издевательств мужчины над сестрами.

Тело Михаила было обнаружено в собственном доме в июле 2018 года. Дочери погибшего в результате расследования признались в убийстве и рассказали, что не могли больше терпеть издевательства над собой со стороны отца. На защиту покойного встал его племянник. Арсен утверждал, что убитый был заботливым и чутким отцом.

В распоряжении 5-tv.ru оказалась переписка сестер с самим Арсеном. По имеющимся данным, было сделано фото одной из них после избиения Михаилом Х., которое девушки отправили тете. Информация о происшествии дошла и до племянника убитого. В переписке он спрашивает, как и при каких обстоятельствах была получена травма, а затем выражает недовольство поступком дяди, подчеркивая, что подобное поведение недопустимо.

«Он — черт. Его все ненавидят», — добавляет Арсен в своих сообщениях.

Сообщается, что переписка будет приобщена к материалам дела. Также известно, что в мае 2019 года обвиняемые в убийстве отца сестры обратились в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении своего покойного родителя. Проведенная после этого проверка показала, что девушки действительно стали жертвами насилия. Однако в возбуждении дела было отказано.

Также завершено расследование в отношении самих сестер. В настоящее время проходит ознакомление сторон с материалами дела, которые затем будут переданы в суд.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге прошел митинг в поддержку подвергшихся насилию сестер.